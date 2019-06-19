كيف حقَّق العراق موسماً زراعياً ناجحاً رغم الحرائق؟ (القصة الكاملة)

2019/06/19 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ علي الحياني في ظل أزمة #النفط المرتبطة بالصراعات #الإقليمية والدولية، بات من المؤكد أن جميع الدول تسعى إلى تأمين حاجات سكانها من #المواد_الغذائية، بشتى الأساليب والوسائل #المتاحة لديها، […]

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