أهالي كربلاء يناشدون الجهات المعنية بتوفير المياه الصالحة للشرب – فيديو

2019/06/19 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعاني أهالي منطقة الزبيلية في محافظة كربلاء من شح المياه الصالحة للشرب.

وشكا المواطنون من إهمال الجهات المعنية لمعاناتهم وسط الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مناشدين الجهات الحكومية ومسؤولي المحافظة بإيجاد الحلول السريعة العاجلة لمسألة عدم توفر المياه الصالحة للشرب.

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