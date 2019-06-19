اعتقال خمسة “دواعش” كانوا يخططون لعمليات إرهابية في الانبار

2019/06/19 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاربعاء، باعتقال خمسة عناصر من خلايا عصابات داعش كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.وقال المصدر لـ/ المعلومة /، إن “ القوات الأمنية داهمت منطقة الجزيرة شمالي مدينة الرمادي، على خلفية معلومات استخباراتية أفادت بوجود عناصر من عناصر خلايا عصابات داعش […]

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