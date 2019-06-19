2019/06/19 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة: حالات الاسهال التي حدثت في البصرة ضمن المعدلات الطبيعية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: N9s2o64kJuQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة: حالات الاسهال التي حدثت في البصرة ضمن المعدلات الطبيعية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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