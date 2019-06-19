2019/06/19 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتش عام الداخلية: ارجعنا وأوصينا بإرجاع قرابة 7 مليارات دينار الى خزينة الدولة خلال آيار المنصرم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتش عام الداخلية: ارجعنا وأوصينا بإرجاع قرابة 7 مليارات دينار الى خزينة الدولة خلال آيار المنصرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).