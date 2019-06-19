الإتصالات: ساعات ويعود الإنترنت بشكل كامل !

2019/06/19 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الاتصالات، ان خدمة الإنترنت ستعود بشكل كامل بعد ساعات

قليلة.

وذكر بيان للوزارة تلقت ان "أسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة

الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات اليوم تعود لتعرض الكيبل الضوئي

المجهز للخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية مما

أدى الى خسارة ما يقارب (12 لمدا) (وحدة قياس الانترنت) من السعات

الداخلة الى البلاد".

وأشار البيان الى "إستنفار كوادر الوزارة الفنية والهندسية الى

معالجة هذا القطع وسيتم استراجاع السعات بشكل كامل خلال الساعات

المقبلة".يشار الى ان الإنترنت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات شهدت منذ

ظهر اليوم ضعفاً شديداً وشبه تام للخدمة.

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