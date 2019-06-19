2019/06/19 | 16:43

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الكرملين : تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ إيران للاتفاق النووي

عدّ الكرملين إيران من أكثر الدول التي تخضع لرقابة الوكالة الدولية

للطاقة الذرية مضيفا أن الوكالة أكدت تنفيذ طهران لجميع التزاماتها

حسب الاتفاق النووي.

وتعليقاً على إعلان طهران أنها ستحتفظ ابتداءً من السابع والعشرين

من الشهر الجاري بثلاثمئة كيلوغرام من اليوارنيوم المخصب أكد

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن إيران تضمن الشفافية

فيما يتعلق ببرنامجها النووي، باعتراف المنظمة الدولية للطاقة

الذرية.

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