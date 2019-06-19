اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في المغرب

2019/06/19 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..أظهرت الاختبارات الأولية للتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المغربية احتواء منطقة بالقرب من مدينة العرائش على كميات كبيرة من الغاز.وأعلنت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز “شاريوت”، أن التجارب التقنية أظهرت إمكانات تسويقية واعدة في منطقة التنقيب “اللوكوس، وخاصة في حقل “أنشوا”.وقال العضو المنتدب في الشركة لاري […]

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