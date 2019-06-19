“بالصور” رئيس الوزراء العراقي يستقبل أمير دولة الكويت في بغداد

2019/06/19 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، أمير دولة الكويت الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح في مقر الحكومة العراقية ببغداد.يتبع…

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