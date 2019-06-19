2019/06/19 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدايةالمباراة:الكرخx القوةالجوية– ملعبالكرخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: الكرخ x القوة الجوية – ملعب الكرخ) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بداية المباراة: الكرخ x القوة الجوية – ملعب الكرخ) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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