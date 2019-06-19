النيابة تصدر أمر ضبط وأحضار للفنان فاروق الفيشاوي.. ماذا فعل؟!

2019/06/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت النيابة، منذ ساعات، أمرًا بضبط واعتقال الفنان فاروق الفيشاوي، لسداد مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه مستحق الدفع عليه.

الفيشاوي يتغيب عن تحقيقات النيابة

وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أنّ الفنان فاروق الفيشاوي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية، وصلت حصيلة أجره عنها إلى ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه، لم يسدد قيمة الضرائب المستحقة عنها، والتي بلغت قيمتها 380 ألف جنيه، سدد الفيشاوي جزءًا منها بالفعل، وتبقى مبلغ مستحق الدفع عليه قيمته 160 ألف جنيه ..

وكان الفيشاوي قد تغيّب أكثر من مرة عن جلسة تحقيقات النيابة، ما دفعهم لإصدار أمر رسمي بضبطه وإحضاره.

فاروق الفيشاوي يقف أمام الفخراني في الملك لير

يُذكر أنّ الفنان فاروق الفيشاوي يشارك في العرض المسرحي “الملك لير”، وهو من بطولة يحيى الفخراني، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، ويقوم تامر كرم بإخراج العمل، في حين يقوم المنتج مجدي الهواري بالإشراف الفني عليه.

وكان فاروق الفيشاوي قد كشف عن إصابته بمرض السرطان في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وأعلن تحديه للمرض واستعداده لمواجهته، وتعامله معه باعتباره دور برد، وتعاطف الكثير من زملائه الفنانين معه، وطالبوا الجمهور بالدعاء له، وبدأ الفيشاوي بالفعل رحلة العلاج من المرض.

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