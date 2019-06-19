2019/06/19 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC تم الإفراج عن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عقب خضوعه لاستجواب بشأن عملية منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.وحسب وكالة “رويترز” فقد شاهد مصورها بلاتيني يغادر فجر اليوم مركز شرطة “نانتير” في ضواحي العاصمة الفرنسية، حيث جرى احتجازه يوم أمس الثلاثاء لاستجوابه.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق سراح بلاتيني بعد خضوعه للاستجواب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح بلاتيني بعد خضوعه للاستجواب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح بلاتيني بعد خضوعه للاستجواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).