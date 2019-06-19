امير الكويت يتصل بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني

2019/06/19 | 17:22

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بغداد:سومر نيوز

اجرى امير الكويت احمد جابر ال صباح اتصالات هاتفيا بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، بال...

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