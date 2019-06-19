سومر تكشف أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة وموعد ارسالها

2019/06/19 | 17:22

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بغداد:سومر نيوز

كشفت مصادر مطلعة عن ارسال أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى مجلس النواب.

وذكر المصدر ان “‏عبد المهدي ...

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