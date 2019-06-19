2019/06/19 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن المدير العام لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، تفاصيل جديدة بشأن تفكيك شبكة تجسس سيبرانية أمريكية، واعتقال عدد من العملاء.وقال المسؤول وفق ما نقلت عنه وكالة “تسنيم”، أن الشبكة تضم عددا لافتا من جواسيس وكالة المخابرات الأمريكية المركزية (CIA) (سي.آي.إيه) المحترفين، مؤكدا أنه سيتم نشر وثائق أنشطتهم خارج البلاد والمعلومات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران تعلن تفاصيل جديدة بشأن “شبكة التجسس الأمريكية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران تعلن تفاصيل جديدة بشأن “شبكة التجسس الأمريكية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).