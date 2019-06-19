2019/06/19 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنتاغون يعلن: اجلاء 40 خبير من شركات امريكا النفطية من البصرة بعد ساعة من الهجوم الصاروخي ترجمة خولة الموسوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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