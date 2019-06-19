2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الجيش الاميركي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي ناتج عن لغم بحري شبيه بألغام شوهدت في عروض عسكرية إيرانية، وقد تم تثبيته على هيكلها الخارجي فوق المياه.وقال الضابط في القيادة الوسطى للقوات البحرية الأميركية شان كيدو في لقاء مع صحافيين في الفجيرة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي يربط هجوم بحر عمان بألغام شوهدت في الاستعراضات الإيرانية وكالة خطوة برس.

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