طرح أول هاتف ذكي بـ

2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

في تطور "ثوري" تشهده الهواتف المحمولة لأول مرة، أعلنت شركة "أسوس" التايوانية، الأربعاء، طرح هاتف "6Z" المزود بكاميرا دوارة، وسط ترقب لما سيحمله

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