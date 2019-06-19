حرب: جميع قرارات مجالس المحافظات لا تحمل غطاء قانوني منذ عامين

2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأربعاء، أن جميع القرارات المالية والإدارية التي تتخذها مجالس المحافظات في الوقت الحالي غير قانونية ولا يوجد لها إي

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