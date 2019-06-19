الاتصالات توضح أسباب انقطاع خدمة الانترنيت في بغداد والمحافظات

2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، توضيحا لأسباب الانقطاع والضعف الحاصل في خدمة الإنترنت ببغداد وعدد من المحافظات.وقالت الوزارة في بيـان، إن "سبب ضعف خدمة الانترنت هو تعرض الكيبل الضوئي المجهز للخدمة الإنترنت لقطع بمنفذ بدرة داخل الأراضي الإيرانية".

وأضافت، أن "القطع تسبب بخسارة ما يقارب الـ12 لمدا من السعات الداخلة الى البلاد، مؤكدة استنفار كوادر الوزارة الفنية والهندسية الى معالجة هذا القطع لاسترجاع السعات بشكل كامل خلال الساعات المقبلة".

يذكر ان صنف الانترنت في البلاد بالاسؤ عالمياً، مبينة ان ذلك يعود لعدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت وادخال سعات مهربة غير موثوقة أدت الى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن.



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