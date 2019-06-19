مفتشية وزارة الداخلية تعلن اعادة 7 مليار دينار عن قضايا فساد

2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،(19-6-2019 ) تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ تقدر بــ 7 مليار دينار عراقي، خلال الشهر الماضي، عن قضايا فساد تم فضحها.

وقالت المفتشية في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه، ان "ملاكات المديرية وبعد التدقيق والرقابة، تمكنت خلال الشهر من اعادة 77 مليون و 646 الف دينار، و 14 الف و277 دولار امريكي، كما اوصت باسترجاع 6 مليار و763 مليون دينار عراقي، فيما منعدت هدرا بمبالغ عامة وصلت الى 49 مليون و417 الف دينار".

وتابعت "المديرية بينت رايها في 72 مجلسا تحقيقيا، 191 معاملة واردة اليها من مديرية التفتيش، كما وتابعت تنفيذ 65 عقدا ومشروعا ضمن خطة الوزارة التشغيلية، و 26 عقدا ضمن خطتها الاستثمارية".

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