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مجلس محافظة النجف الاشرف يعلن عن تعطيل فصله التشريعي


مجلس محافظة النجف الاشرف يعلن عن تعطيل فصله التشريعي
2019/06/19 | 17:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

وقال اعلام المجلس في بيان ، إن "مجلس محافظة النجف صوت بجلسته الاعتياديه المنعقدة ليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالاجماع على عطلة الفصل التشريعي للمجلس والخاصة بالاعضاء ولمدة شهر واحد ابتداءا من ١/٧/٢٠١٩ والى ١/٨/٢٠١٩، 

 

على ان لا تتعارض هذه العطلة مع عمل لجان المجلس المرتبطه بالدوائر الحكومية المناظره لها كما نص عليها الدستور العراقي" .

 

 

انتهى .ا.ع

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