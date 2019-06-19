2019/06/19 | 17:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس محافظة النجف الاشرف يعلن عن تعطيل فصله التشريعي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال اعلام المجلس في بيان ، إن "مجلس محافظة النجف صوت بجلسته الاعتياديه المنعقدة ليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالاجماع على عطلة الفصل التشريعي للمجلس والخاصة بالاعضاء ولمدة شهر واحد ابتداءا من ١/٧/٢٠١٩ والى ١/٨/٢٠١٩،
على ان لا تتعارض هذه العطلة مع عمل لجان المجلس المرتبطه بالدوائر الحكومية المناظره لها كما نص عليها الدستور العراقي" .
انتهى .ا.ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس محافظة النجف الاشرف يعلن عن تعطيل فصله التشريعي ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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