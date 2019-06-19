مجلس محافظة النجف الاشرف يعلن عن تعطيل فصله التشريعي

2019/06/19 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال اعلام المجلس في بيان ، إن "مجلس محافظة النجف صوت بجلسته الاعتياديه المنعقدة ليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمه الجبوري وبالاجماع على عطلة الفصل التشريعي للمجلس والخاصة بالاعضاء ولمدة شهر واحد ابتداءا من ١/٧/٢٠١٩ والى ١/٨/٢٠١٩،

على ان لا تتعارض هذه العطلة مع عمل لجان المجلس المرتبطه بالدوائر الحكومية المناظره لها كما نص عليها الدستور العراقي" .

انتهى .ا.ع

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