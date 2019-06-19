ائتلاف النصر: الكتل السياسية فوضت عبد المهدي لاستكمال الكابينة الوزارية

2019/06/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عن ائتلاف النصر فالح الزيادي، وجود ضغوط من قبل الكتل السياسية على رئيس الوزراء لتشكيل كابينته الوزارية.

وأبدى الزيادي في تصريح، استغرابه من تأخير تقديم أسماء المرشحين للوزارات المتبقة، عازيا ذلك الى أن أغلب الكتل السياسية صرحت بالتفويض لرئيس الوزراء باختيار كابينته الوزارية.

وأضاف، أن مجلس النواب سيشهد في الأيام المقبلة استجوابات لعدد من الوزراء، مؤكدا استكمال كافة الاجراءات القانونية، ولم يبقى سوى تحديد الموعد.

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