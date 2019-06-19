شمخاني: لا توجد أسباب لشن حرب في الخليج

2019/06/19 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… اعتبر أمين مجلس الأمن الأعلى الإيراني، علي شمخاني، أنه لا توجد أسباب لاندلاع حرب في منطقة الخليج على الرغم من التصعيد الخطير للتوتر بين إيران والولايات المتحدة.وقال شمخاني، في حديث لوكالة “تاس” الروسية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول إمكانية نشوب حرب في المنطقة: “لا يوجد هناك مثل هذا الاحتمال، لأنه لا […]

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