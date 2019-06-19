الغضبان يعلق بشأن الهجوم الصاروخي على شركة نفطية بالبصرة

2019/06/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير النفط، ثامر الغضبان، الأربعاء، على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقراً للشركات النفطية في محافظة البصرة.

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