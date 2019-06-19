مفتش الداخلية يعلن ارجاع قرابة 7 مليارات دينار لخزينة الدولة خلال آيار

2019/06/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، الأربعاء، ارجاع قرابة 7 مليارات دينار إلى خزينة الدولة خلال شهر آيار المنصرم من العام الجاري 2019.

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