اليوم.. الإعلان الرسمي لرحيل لويس إنريكي عن تدريب منتخب إسبانيا

2019/06/19 | 17:33

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة أن المدرب لويس إنريكي لن يبقى على رأس الإدارة الفنية لمنتخب أسبانيا بعد 11 شهرًا من تولي مهمته.

ويعاني لويس إنريكي مدرب برشلونة السابق من مشاكل عائلية قوية جعلته يبتعد عن آخر مُبارتين للمنتخب الإسباني في تصفيات أمم أوروبا 2020 ضد مالطا والنرويج.

وسيقوم لويس روبيالس رئيس اتحاد كرة القدم في أسبانيا بقعد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاربعاء للإعلان عن رحيل إنريكي كمدرب لمنتخب اللاروخا.

وسيتولى مساعد إنريكي، المدرب روبيرت مورينو المهمة بشكل مؤقت حتى يتم البحث عن مدرب جديد للمنتخب الإسباني بطل العالم في عام 2010

بغداد اليوم/ خاص

أكد عضو المكتب الاعلامي باتحاد الكرة حسين الخرساني، اليوم الاربعاء، أن اتحاده وافق على طلب نظيره الاوزبكي بإقامة مباراتين وديتين للمنتخبين الاولمبيين في العاصمة الاوزبكية.

وقال الخرساني في حديث لـ(بغداد اليوم)،إن "الا

بغداد اليوم - بغداد

تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاربعاء، بايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها نادي الطلبة الرياضي.

وذكر مؤسسو نادي الطلبة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير التعليم

بغداد اليوم - متابعة

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن نيمار وجه رسالة مباشرة وشديدة اللهجة إلى رئيس باريس سان جيرمان، من أجل تحريض النادي الفرنسي على بيعه والسماح له بالعودة إلى برشلونة في الميركاتو الجاري.

وأزاحت الصحيفة

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