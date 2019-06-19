عبد المهدي والصباح يعقدان جلسة محادثات بشأن تطورات المنطقة

2019/06/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح جلسة محادثات في بغداد بشأن تطورات المنطقة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "رئیس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح".وأضاف أن الجانبين "عقدا جلسة محادثات في بغداد حول تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".

وكان الصباح قد وصل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، واستقبله رئيس الجمهورية برهم صالح.

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