إندونيسيا تحرم  لعبة “PUBG” الشهيرة

2019/06/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أصدرت مجموعة من رجال الدين الإندونيسيين اليوم الأربعاء، فتوى ضد لعبة الفيديو الشهيرة “PUBG”، باعتبار أن العنف الموجود فيها “مناف للإسلام ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين”.وقال مجلس علماء مقاطعة “أتشه” في جزيرة سومطرة إن هذه الفتوى “تؤكد أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة، لأنه يمكنها أن تحث على العنف وتغير […]

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