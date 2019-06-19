نائب يخاطب هيئـة النزاهة والادعاء العام : التغطية على ملفات الفساد جريمـة يعاقب عليهـا القانون

2019/06/19 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي هيئة النزاهة والادعاء العام ، من ان عملية التغطية على ملفات الفساد والمفسدين وعدم فتح ملفاتهم هي جريمة يعاقب عليها القانون .وخاطب الموسوي عبر وثائق رسمية ، هيئة النزاهة والادعاء العام بالقول انه ” ارسل اكثر من ٢١ ملف فساد تتعلق بوزارة الصحـة ، ومنذ اكثر من […]

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