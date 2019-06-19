لا تعليق السناتورة الامريكية دونا شلالا عن فلوريدا :أول 6 سنوات من غزو العراق وصل جرحى المارينز الى 29 الف فقط ترجمة خولة الموسوي

2019/06/19 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://www.militarytimes.com/opinion/2019/06/19/opinion-close-the-gi-bill-loophole/

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