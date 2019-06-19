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الأخبار المحلية

الأربعاء 19 يونيو 2019 | 05:29 مساءً | عدد القراءات : 18

مفتشية الداخلية تعلن اعادة ما يقارب 7 مليار دينار الى خزينة الدولة

بغداد/..



اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ تقدر بــ 7 مليار دينار عراقي، خلال الشهر الماضي، عن قضايا فساد تم فضحها.

وقالت المفتشية في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "ملاكات المديرية وبعد التدقيق والرقابة، تمكنت خلال الشهر من اعادة 77 مليون و 646 الف دينار، و 14 الف و277 دولار امريكي، كما اوصت باسترجاع 6 مليار و763 مليون دينار عراقي، فيما منعدت هدرا بمبالغ عامة وصلت الى 49 مليون و417 الف دينار".

وتابعت "المديرية بينت رايها في 72 مجلسا تحقيقيا، 191 معاملة واردة اليها من مديرية التفتيش، كما وتابعت تنفيذ 65 عقدا ومشروعا ضمن خطة الوزارة التشغيلية، و 26 عقدا ضمن خطتها الاستثمارية".انتهى3

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