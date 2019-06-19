مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد

2019/06/19 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،(19-6-2019 ) تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ تقدر بــ 7 مليار دينار عراقي، خلال الشهر الماضي، عن قضايا فساد تم فضحها.وقالت المفتشية في بيان تلقت، نسخة منه، ان “ملاكات المديرية وبعد التدقيق والرقابة، تمكنت خلال الشهر من اعادة 77 مليون و 646 الف […]

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