2019/06/19 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،(19-6-2019 ) تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ تقدر بــ 7 مليار دينار عراقي، خلال الشهر الماضي، عن قضايا فساد تم فضحها.
وقالت المفتشية في بيان تلقت، نسخة منه، ان “ملاكات المديرية وبعد التدقيق والرقابة، تمكنت خلال الشهر من اعادة 77 مليون و 646 الف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المفتشية في بيان تلقت، نسخة منه، ان “ملاكات المديرية وبعد التدقيق والرقابة، تمكنت خلال الشهر من اعادة 77 مليون و 646 الف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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