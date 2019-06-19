سقوط صاروخ جديد قرب مقر شركة بي بي البريطانية في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة

2019/06/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

افاد مصدر أمني من داخل اجتماع موسع في الزبير ان عملية استهداف المواقع النفطية غرب البصرة في وقت مبكر من فجر اليوم كانت عبارة عن صاروخي كاتيوشا احدهما استهدف شركة اويل سيرف التابعة لحقل الرميلة النفطي ضمن شركة (BP) وانه وقع على بعد 500 متر فقط منها دون ان يتسبب بوقوع اضرار.

وقال ال...

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