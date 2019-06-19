عبد المهدي يعتزم تقديم مرشحي الحقائب الشاغرة امام البرلمان الاسبوع المقبل

2019/06/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابلغت الكتل السياسية ممثليهـا ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بصدد تقديم اسماء مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة لتعرض للتصويت في مجلس النواب خلال جلستي السبت او الاثنين المقبل .

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