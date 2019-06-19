مساعد مدرب منتخب الشباب يعلق على مشاركة ليوث الرافدين في غرب آسيا

2019/06/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… اكد مساعد مدرب منتخب شباب العراق لكرة القدم، أحمد جمعة، أن ليوث بطولة اتحاد غرب آسيا الأولى للشباب والتي تستضيفها فلسطين في اواخر شهر اب المقبل ستكون بمثابة مرحلة إعداد لتصفيات اسيا.وقال جمعة لـ / المعلومة/ إن “البطولة استعدادية لتصفيات بطولة آسيا ٢٠٢٠ للشباب والتي تستضيفها مدينة كربلاء في العراق، حيث وقع […]

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