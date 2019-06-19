من يخفي ملف محافظ نينوى «الهارب» نوفل العاكوب؟

2019/06/19 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن وجود #جهات_سياسية ومسلحة #متنفذة تقف خلف إخفاء ملف وقضية محافظ #نينوى المقال، والهارب إلى #أربيل #نوفل_العاكوب.وقالت المصادر، لـ “الحل […]

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