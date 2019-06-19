وزير التخطيط يستقبل السفير الأمريكي الجديد لدى العراق

2019/06/19 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، السفير الأمريكي الجديد لدى العراق "ماثيو تولر" والوفد المرافق له

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