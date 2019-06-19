مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد

2019/06/19 | 17:54

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،(19-6-2019 ) تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ...

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