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مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد


مفتشية الداخلية تعيد 7 مليارات من قضايا فساد
2019/06/19 | 17:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،(19-6-2019 ) تمكنها من كشف واعادة، او التوصية باعادة، مبالغ...

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