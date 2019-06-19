مجلس مكافحة الفساد.. مداهنة!

2019/06/19 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / محمد جعفر الحسن..

عقود مضت على عهد الحكومات الثورية العربية، اغلبها كان بروتوكولياً لم يفارق الشعار، وبعضها حاو...

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