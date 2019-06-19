تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في ايسر الموصل

2019/06/19 | 17:54

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بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطف والقبض على خاطفيه في الجانب الاي...

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