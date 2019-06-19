اكتشاف حيوان مائي يأكل الصخور ويطرح الرمل

2019/06/19 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..قال علماء بيئة، مؤخرا، إنهم يعكفون على دراسة حيوان بحري غريب يأكل الحجر، ويخرجُ رملا من أحشائه عند التخلص من الفضلات، وهو أمر غير مسبوق.وبحسب موقع “نيويورك تايمز”، فإن الحيوان الذي يطلق عليه اسم “ليتوريدو أباتينيكا” يتخذ شكل دودة كبيرة جدا، وبوسعه أن ينمو إلى طول يتجاوز المتر الواحد.ويعيش الحيوان في […]

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