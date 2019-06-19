العراق والسعودية يتفقان على منح تأشيرة للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد

2019/06/19 | 17:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عقد العراق والسعودية اتفاقية تتعلق بمنح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من السفارة السعودية في بغداد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للحج والعمرة حسن فهد الكناني، في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز" إن الشيخ خالد العطية (رئيس الهيئة) "التقى اليوم السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري وجرى الاتفاق على ان يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".

وأضاف أن "الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل ان يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".

وقدم العطية شكره للسفير السعودي عبد العزيز الشمري لمساهمته الكبيرة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة التي تعزز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعوديه، وتخفيف العبء على الهيئة.

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