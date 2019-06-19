كمرك أم قصر يسجل أعلى ايرادته بما يقارب الملياري دينار

2019/06/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، أن جمرك أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، سجل أعلى إيراداته والتي وصلت إلى ما يقارب الملياري

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