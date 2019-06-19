اعلام الحشد الشعبي: مقتل اربعة من عناصر داعش بينهم مساعد والي البادية في محافظة نينوى

2019/06/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اعلام الحشد الشعبي، الأربعاء، مقتل اربعة من عناصر داعش، بينهم مساعد والي البادية في نينوى.

وذكر إعلام الحشد في بيان إن "عمليات الحشد الشعبي في نينوى قتلت مساعد مايسمى والي البادية والجزيرة ابوبكر العبيدي و3 من مرافقيه بكمين غرب الموصل".

واضاف البيان، أن "العملية تمت وفق معلومات استخباراتية دقيقة".

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