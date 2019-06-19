سفير فنزويلا ببغداد يزور العتبة الحسينية ويبدي اعجابه بثقافة التعايش السلمي الذي تطرحة المرجعية

2019/06/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الفنزولي في العراق(انطونيو مارتينيز) العتبة الحسينية المقدسة صباح اليوم الاربعاء ونقل مراسل وكالة نون ان السفير الفنزولي تجول داخل العتبة المقدسة واطلع على عدد مفاصلها وقد اعرب عن اعجابه الكبير بالتعايش السلمي بين الاديان الذي تحتضنه العتبات المقدسة...وقال مسؤول حفظ النظام بالعتبة الحسينية فاضل عوز للسفير انطونيو مارتينيز ((اننا حريصون على توجيهات المرجعية الدينية العليا وممثلها سماحة المتولي الشرعي في نشر رسالة السلام بين الجميع وان الامام الحسين عليه السلام هو اماما للانسانية جمعاء فمرقده الشريف مفتوح الابواب يستقبل كل الطوائف والديانات والكل مرحب به في اي وقت كان))

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