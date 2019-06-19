مجلسها:ذي قار الأسوأ بمعدل تجهيز الطاقة ومحطة جديدة ستدخل خلال أسبوع

2019/06/19 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، عن تسجيل المحافظة “الأسوأ بمعدلات تجهيز الطاقة” في عموم البلاد بمعدل 14 ساعة يوميا، مبينا ان هناك خطة لادخال محطة جديدة خلال أسبوع للخدمة.وقال عضو المجلس شهيد الغالبي لـ/المعلومة/ ان “مجلس المحافظة عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة واقع الطاقة بالمحافظة والاطلاع على نتائج زيارة وفد الحكومة […]

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