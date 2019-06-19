يوفنتوس يتجاهل مارسليو ويتحرك نحو ثيو

2019/06/19 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية، اليوم الاربعاء، أن المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان لا يرغب في وجود مواطنه ثيو هيرنانديز والذي تهتم العديد من الأندية بضمه على رأسها ناديي يوفنتوس ونابولي.

وأفادت العديد من المصادر بأن اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، أصبح ضمن اهتمامات نادي يوفنتوس الإيطالي والذي تولى إدارة فريقه مؤخراً الإيطالي ماوريسيو ساري.

وتمت إعارة الظهير الفرنسي خلال الموسم المنقضي لصفوف نادي ريال سوسيداد، ولا يرغب مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد، بوجوده في مشروعه المقبل مع النادي الملكي، بعدما أثبت أنه لا يمكن الاستفادة من خدماته في موسم 2017-2018 والذي جاور فيه المدافع البرازيلي مارسيلو تحت إشراف زيزو.

ويتميز ثيو بأدائه المنضبط على أرض الملعب، وسرعته العالية، وهذا بالإضافة إلى عمره الصغير البالغ 21 عاما، الأمر الذي لفت إليه أنظار كل من ناديي يوفنتوس ونابولي الإيطاليين، ومن هنا تريد إدارة الملكي استغلال الفرصة لإنعاش خزينتها بمزيد من الأموال، حيث من المرجح بيع اللاعب بما لا يقل عن 30 مليون يورو.

ويأتي اهتمام نادي السيدة العجوز باللاعب الفرنسي، بعدما كان مندفعا بكل قوة خلال عام كامل نحو التعاقد مع البرازيلي مارسيلو، إلا أن عودة زيدان لكتيبة الملكي، قضت نهائيا على آمال إدارة البيانكونيري للاستحواذ على خدمات اللاعب والذي يعتمد عليه زيدان كلاعب أساسي في الفريق من أجل مشروعه المستقبلي.

ولذلك نجد أن النادي الإيطالي قد تواصل بالفعل مع المحيطين باللاعب ثيو، لتجد ترحيبا حارا منه وخاصة أنه سيجاور زميله السابق المهاجم البرتغالي البارز كريستيانو رونالدو، ومن هنا يأمل بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإيطالي.

وحاليا لم يتبق إلا معرفة إلى أي حد يهتم المدرب الجديد لفريق السيدة العجوز ماوريسيو ساري بضم اللاعب، وذلك لأن النادي الملكي لا ينوي التخلي عن خدمات اللاعب بأقل من 30 مليون يورو، وهو نفس الرقم الذي كلف خزينة الملكي سابقا من أجل ضم اللاعب من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

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