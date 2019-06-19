2019/06/19 | 18:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سفير إيراني يحذر: الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة مع أميركا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سفير إيراني يحذر: الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة مع أميركا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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