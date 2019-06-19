الغانمي يطلق حزمة من التوجيهات لحماية معسكر التاجي

2019/06/19 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطلق رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، حزمة من التوجيهات والاوامر لحماية معسكر التاجي.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأربعاء، مؤتمراً أمنياً موسعاً بحضور معاونه للعمليات نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ومدير الاستخبارات العسكرية وقادة فرق قيادة عمليات بغداد والضباط آمري الصنوف في معسكر التاجي وباقي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ضمن قاطع المسؤولية.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المؤتمر استهل بكلمة لرئيس الأركان اكد فيها انه، لا يخفى على الجميع بأن القوات الأمنية بكل مفاصلها يجب أن لا تتأثر بالأوضاع السياسية وتبقى بنفس الهمة والاندفاع وكان لنا تجربة سابقة ونجحنا عندما أحتل داعش ثلث العراق وتزامنت معها المظاهرات بقيت العمليات العسكرية بنفس الهمة والاندفاع وفي الوقت نفسه حافظنا على سلامة المتظاهرين ونجحنا بتحرير العراق".وأضاف الغانمي" لذا فأن معسكر التاجي معسكر تأريخي ومهم لا نسمح للخارجين عن القانون باستهدافه والضرب بيد من حديد في التعامل معهم ويكون شعارنا التقدم وعدم الالتفات إلى الوراء".وتابع البيان ان" الغانمي اصدر عدداً من الأوامر والتوجيهات للقادة والآمرين في معسكر التاجي أهمها الشروع بأعداد خطة محكمة وجوهرية لحماية المعسكر تتضمن انتشار السيطرات وانفتاح القطعات وتفعيل دوريات الاستطلاع/ وتنفيذ العمليات التعرضية المستمرة على أهداف الخلايا الإرهابية النائمة وعدم السماح لهم بتنفيذ أعمالهم الدنيئة بين الحين والآخر، وتفعيل الجهد الاستخباري, مشاركة طيران الجيش والقوة الجوية بعمليات الاستطلاع ومعالجة مصادر النيران الغير مباشرة".انتهى

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